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Сниженные цены на электричество в Республике Крым компенсируют из федерального бюджета
Фото: ГУП РК "Крымэнерго"

Сниженные цены на электричество в Республике Крым компенсируют из федерального бюджета

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 19.12.2021

Кабмин РФ принял проект распоряжения, по которому будут выделены средства из Резервного фонда на предоставление субсидий бюджету Республики Крым для компенсации выпадающих доходов, которые образовались из-за сниженных цен на электроэнергию, сообщается в субботу на сайте Правительства.

О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие данного проекта распоряжения позволит компенсировать выпадающие доходы, образованные вследствие установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня.

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В прошлом году было принято решение об отмене планировавшегося повышения на 8% цен на газ и электричество. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. 1 июля этого года власти Крыма впервые за два года повысили тарифы на газо- и электроснабжение. За газ будут платить больше на 5,8%, за электроэнергию — в среднем на 9%. При этом для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Сниженные цены на электричество в Республике Крым компенсируют из федерального бюджета

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