Сниженные цены на электричество в Республике Крым компенсируют из федерального бюджета

Кабмин РФ принял проект распоряжения, по которому будут выделены средства из Резервного фонда на предоставление субсидий бюджету Республики Крым для компенсации выпадающих доходов, которые образовались из-за сниженных цен на электроэнергию, сообщается в субботу на сайте Правительства.

О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие данного проекта распоряжения позволит компенсировать выпадающие доходы, образованные вследствие установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня.

В прошлом году было принято решение об отмене планировавшегося повышения на 8% цен на газ и электричество. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. 1 июля этого года власти Крыма впервые за два года повысили тарифы на газо- и электроснабжение. За газ будут платить больше на 5,8%, за электроэнергию — в среднем на 9%. При этом для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

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