Снюс — под запретом. Севастопольские полицейские изымают продукцию из продажи

С инициативой о проведении проверочных мероприятий такого рода выступили представители территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю. Снюс, напомним, — бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Вред снюса, отмечают специалисты, оценивается как более сильный, чем от курения табака.

Совместная операция проводилась на основании решения руководителя Роспотребнадзора о признании бестабачной никотинсодержащей продукции («бестабачного снюса») пищевой продукцией и запрете её реализации при отсутствии документов, подтверждающих её безопасность. Сотрудники УНК УМВД и представители службы по защите прав потребителей проверили торговые объекты в одном из городских торговых центров. В ходе рейда полицейские наркоконтроля изымали выявленную бестабачную никотинсодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, и уничтожили её, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Территориальным отделом Роспотребнадзора проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до трёхсот тысяч рублей.