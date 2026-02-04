Прямо сейчас:
Снова на занятия: ялтинские школы с четверга будут работать в штатном режиме

В Ялте налаживается погода – столбик термометра находится в плюсовых значениях. С завтрашнего дня образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте налаживается погода – температурный маятник качнулся в сторону плюса. Утром столбик термометра показывал 0, а на выходных обещают до +10. С завтрашнего дня образовательные учреждения работают в штатном режиме, – написала мэр в Telegram.

И напомнила, что сегодня образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп – пропуск не считается прогулом.

Обработка дорог шла со вчерашнего вечера – утром ситуация стабилизировалась, есть точечные обращения – их оперативно берем в работу. Работают 11 единиц техники, 28 человек, более 300 дворников, подрядные организации. За время непогоды применено более 182,5 тонн противогололедных материалов и смесей, рассказала глава администрации.

Все основные транспортные артерии расчищены, обеспечено беспрепятственное движение. Завершаются работы в районе с. Оползневое, Васильевки, п. Даниловка. В планах – Аутка, проинформировала Павленко.

