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Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:05 12.10.2021

Сложнейшую операцию водолазы МЧС России провели в акватории Феодосийской бухты во вторник, 12 октября. Советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 был обнаружен в ходе разминирования четвертого трюма затонувшего теплохода «Жан Жорес». Трехтонный автомобиль был поднят со дна Черного моря, с глубины 18 метров с помощью строп и пятитонного понтона.

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

После буксировки его подняли на берег с помощью грузоподъёмного крана. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 займёт свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Работы по разминированию теплохода «Жан Жорес» ведутся с 6 сентября. За это время подразделениями МЧС России уничтожены 13 725 взрывоопасных предметов, в том числе 14 авиационных бомб.

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, было принято решение затопить корабль.

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

 

Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

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