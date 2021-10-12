Со дна Черного моря поднят трехтонный автомобиль времён Великой Отечественной войны

Сложнейшую операцию водолазы МЧС России провели в акватории Феодосийской бухты во вторник, 12 октября. Советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 был обнаружен в ходе разминирования четвертого трюма затонувшего теплохода «Жан Жорес». Трехтонный автомобиль был поднят со дна Черного моря, с глубины 18 метров с помощью строп и пятитонного понтона.

После буксировки его подняли на берег с помощью грузоподъёмного крана. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 займёт свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Работы по разминированию теплохода «Жан Жорес» ведутся с 6 сентября. За это время подразделениями МЧС России уничтожены 13 725 взрывоопасных предметов, в том числе 14 авиационных бомб.

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, было принято решение затопить корабль.

Фото: ГУ МЧС России по РК.