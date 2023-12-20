«Со мною нож, решил я: что ж, меня так просто не возьмёшь». Конфликт и поножовщина в Севастополе

В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью местного жителя.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Балаклавскому району окончено дознание по уголовному делу, возбужденному по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В ходе предварительного расследования установлено, что летом текущего года на одной из улиц в Балаклаве между 40-летним местным жителем, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления, и случайным прохожим возник внезапный конфликт. В ходе спора мужчина достал из кармана брюк нож и ударил незнакомца в предплечье. Получив травму, 31-летний потерпевший удерживал своего оппонента и не дал ему скрыться до прибытия полицейских, которых вызвали очевидцы инцидента, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления – складной туристический нож.

Свою вину в причинении умышленного вреда здоровью с применением ножа обвиняемый не признал. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлены для рассмотрения в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.