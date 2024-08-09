Собственникам недвижимости необходимо свериться с подготовленными планами-картами и при выявлении несоответствий направить информацию в Минимущество

Напомним, на данный момент ККР произведены в отношении территорий, расположенных в г. Симферополь и Симферопольском районе. С подготовленными картами-планами можно ознакомиться по ссылке.

В случае выявления несоответствий, обратиться в Минимущество можно посредством почтового отправления: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17 или электронной почты: minimzem@mzem.rk.gov.ru.

В заявлении необходимо указать: ФИО; почтовый адрес или электронный адрес; реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка; кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории.