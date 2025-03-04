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Пивобезалкогольный комбинат «Крым» национализируют на основании проверки антитеррористической комиссии
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Собственники Пивобезалкогольного комбината «Крым» полученные доходы перечисляли в поддержку ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 04.03.2025

Глава Республики Крым заявил, что национализация АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» произошла в результате проверки антитеррористической комиссии. Как уточнил Сергей Аксёнов, проверка показала, что несколько собственников акций комбината являются гражданами Украины и в настоящее время проживают в Испании, при этом полученные доходы перечисляют ВСУ.

В итоге комбинат был национализирован и акционирован. Вырученные средства – порядка 4 млрд рублей – мы направили на ремонт домов культуры, установку детских площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских районах республики. При этом весь коллектив предприятия был сохранен. Рабочий процесс продолжается без каких-либо изменений, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что в настоящее время изучаются варианты сохранения комбината в государственной собственности.

Рассматриваются самые разные варианты. Как, например, в случае Бахчисарайского цементного завода, который решено оставить в собственности республики. Это стратегически важное предприятие. Однако в случае с ПБК «Крым», считаю, будет более эффективным найти крупного владельца с большим ресурсом для дальнейшего развития комбината, – сказал Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов напомнил, что антитеррористическая комиссия выносит решения о национализации того или иного объекта, принадлежащего гражданам Украины, которые поддерживают националистический киевский режим, коллегиально.

Сотрудники ФСБ, Финмониторинга предоставляют данные о движении средств: куда уходят деньги, в какие офшоры, как потом выводятся. Если выясняется, что операции связаны с организациями, финансирующими ВСУ, тогда антитеррористическая комиссия и принимает коллегиальное решение. Эта работа будет продолжена. Как уже не раз говорил, враги России зарабатывать в Крыму не будут, – акцентировал Глава республики.

В дополнение Сергей Аксёнов подчеркнул, что в ходе национализации трудовые права работников обеспечиваются в полном объеме.

Никаких исключений или изменений в этой части у нас нет и быть не может. Все продолжают работать, стабильно получать заработную плату. Отмечу, что за все это время ни одного обращения ни от одного трудового коллектива национализированных предприятий в мой адрес не поступало. И ни одно предприятие не прекратило свое существование, – заключил Глава Крыма.

СПРАВКА. Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на голосовании Государственного Совета Республики Крым в феврале 2023 года.

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АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» – крупнейший на полуострове производитель пива, сладких газированных напитков, минеральных и питьевых вод. Комбинат выпускает более 30 брендов пивобезалкогольной продукции, рецептуры которых разработаны местными специалистами.

АО «Бахчисарайский цементный завод», помимо цемента, выпускает сухие строительные смеси, в том числе клей для плитки, штукатурку, наливной пол и др. В составе завода функционирует сертифицированная лаборатория, обеспечивающая оперативность проведения необходимых анализов и тестов исходного сырья, клинкера и готового цемента.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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