Соцсети: в одной из поликлиник Симферополя «заболели все» и прием не ведется. Минздрав опровергает

С утра соцсети запестрели фото объявления на дверях одного из отделений поликлиники №3 Симферополя (микрорайоны «спальников» — улиц Героев Сталинграда и Маршала Василевского). Поликлиника «закрылась», все врачи «заболели».

Уважаемые пациенты! В связи с отсутствием медицинского персонала, временно врачебный приём в амбулатории ОПСМ №2 отменён, как по записи, так и по живой очереди. Пациенты, находящиеся на больничном листе, и с целью контроля состояния, уточняйте в регистратуре по телефону, куда являться для продления и закрытия листков нетрудоспособности, — говорится в объявлении.

Обсуждения на темы «коронавирус косит наши ряды» и «довели медицину до ручки» грозили «выплеснуться через край», но минздрав вовремя обнародовал официальный комментарий.

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует о том, что структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», расположенное по адресу г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 4, функционирует в обычном режиме. По информации администрации Симферопольской поликлиники №3, амбулаторный прием в подразделении был вынужденно прекращен на один день (12.10.2020), в связи с временной нетрудоспособностью врачебного персонала. Вместе с тем, размещенная в публикациях в социальных сетях и СМИ информация о якобы полном прекращении работы подразделения не соответствует действительности. Так, 12 октября на рабочем месте в отделении находился средний и младший медицинский персонал, в том числе сотрудники регистратуры, информирующие о временной маршрутизации пациентов в близлежащие структурные подразделения поликлиники на ул. Маршала Жукова, 21а и на ул. Обской,5, в которых был организован прием населения, — говорится в сообщении минздрава.

Неофициально медики подтверждают: работать трудно, у терапевтов в связи с сезонным ростом ОРВи и многочисленными «подозрениями» на «ковид» интенсивность работы выросла в разы. Но врачи – тоже люди и тоже болеют. Все бывает, но людей без медпомощи никто не оставит.