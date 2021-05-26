«Соль» для личного употребления = уголовное дело. Инцидент в Нижнегорском районе

В рамках проверки оперативной информации о причастности жителя Нижнегорского района Крыма к незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции остановили на улице 42-летнего ранее судимого мужчину. При виде полицейских мужчина выбросил на землю строительную перчатку со свертком. Как пояснил подозреваемый, он испугался ответственности. По его словам, внутри пакета находится наркотическое вещество «соль», которое он хранил для личного употребления.

В присутствии понятых содержимое свертка было изъято и направлено на экспертизу. Результаты лабораторного исследования показали, что в свертке находится наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,42 грамм, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделением дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать в Дежурную часть ближайшего отдела полиции информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления. Своим звонком вы можете спасти множество жизней!