Сообщить о завышении цен на продукты можно на «горячую линию» Минсельхоза и Минпрома Крыма

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым и Министерстве промышленной политики РК начала работать «горячая линия», на которую можно сообщить о завышении цен на продовольственную продукцию. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе мониторинга ценовой политики на рынках города Джанкой. «Горячая линия» по вопросам ценообразования на продукты питания будет организована во всех муниципальных образованиях республики.

С рекомендуемыми ценами реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на расширенных сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территории муниципальных образований Республики Крым можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_10_27_10_52_rekomenduemye_tseny» — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Также можно позвонить по телефонам «горячей линии»: Министерство сельского хозяйства Республики Крым +7(978)0000-395, Министерство промышленной политики Республики Крым +7(978)0000-855».

Андрей Рюмшин в рамках рабочего выезда провел мониторинг соответствия цен и качества продукции на рынках города Джанкоя.

На рынках города представлен достаточно широкий ассортимент агропродукции. Цены стабильные, не завышены, качество продукции — отменное. Ценовую политику на основные виды сельхозпродукции беру под личный контроль. Призываю каждого из вас сообщать на «горячую линию» Минпрома и Минсельхоза Крыма о фактах завышения цен на продовольственную продукцию, — прокомментировал глава Минсельхоза РК.