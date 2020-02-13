Сорвало вентиль газового баллона… и вспыхнул дом. На пожаре в Белогорском районе Крыма спасен человек

Вчера в 20:04 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Белогорском районе. Загорелся частный жилой дом в селе Цветочное.

По прибытии огнеборцы установили, что пожар произошел в результате срыва вентиля газового баллона, без повреждения самого газового баллона, с последующим горением потолка и стены.

Благодаря оперативной работе спасателей открытое горение удалось оперативно ликвидировать в 20:22. В ходе тушения пожара был спасен мужчина, которого незамедлительно передали сотрудникам скорой помощи. Он был направлен в ожоговое отделение 6-й горбольницы Симферополя, — отметили в МЧС РК.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Окончательную причину произошедшего установят эксперты.

Всего за прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 6 пожаров, из них 5 в жилом секторе. Спасен 1 человек, эвакуировано 15. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 257 пожаров, погиб 21 человек, спасено на пожарах 15 человек, было эвакуировано 713 человек.