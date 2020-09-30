Сосед подсматривает. На Украине сообщили, что улучшили систему наблюдения за Крымом

Вооруженные силы Украины улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

В течение последнего месяца мы провели большую работу по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма, — цитирует Наева пресс-служба минобороны «незалежной».

По его словам, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, которые предназначены для мониторинга военной активности на административной границе между Украиной и Крымом.

Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой «слепой» зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения, — добавил Наев.

О каких именно «волшебных камерах» идет речь украинский военачальник не сказал. Можно только подивиться терминологии «военного», так как максимальная дальность камер видеонаблюдения – не более 200-300 метров. Понятно, что, скорее всего, речь идет о системах РЛС, а также информации со спутников, заботливо предоставляемой Украине США.