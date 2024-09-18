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Соседи получили право высказаться: в мобильном приложении Госуслуги.Дом появилась новая функция
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Соседи получили право высказаться: в мобильном приложении Госуслуги.Дом появилась новая функция

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 18.09.2024

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию мобильного приложения Госуслуги.Дом. Теперь в приложении появилась новая функция – коллективная заявка. Это совместное онлайн-обращение соседей, которое упростит взаимодействие между инициативными жильцами и управляющей организацией.

Коллективная заявка – важный инструмент вовлечения соседей в жизнь дома. Она позволит объединиться собственникам многоквартирного дома для решения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью управляющей организации. Новый функционал является преимуществом и для управляющих организаций – теперь не нужно формировать ответы на несколько однотипных заявок, ведь соседи отправят одно обращение от всего дома. Кроме того, коллективная заявка сделает обращения жильцов более структурированными и выведет на первый план самые важные вопросы, – отмечает замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Для создания коллективной заявки нужно просто поставить «галочку» при составлении обращения в Госуслуги.Дом. После направления коллективной заявки другим собственникам придет пуш-уведомление в Госуслуги.Дом и они смогут присоединиться к ней в разделе «Заявки соседей». Для привлечения большего количества собственников можно поделиться с соседями ссылкой на коллективную заявку в домовом чате в VK Мессенджере.

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Инициатор коллективной заявки может отправить её в управляющую организацию, когда к ней присоединится хотя бы еще один собственник.

Функциональность приложения также позволяет удалить заявку, если она становится неактуальной. Когда управляющая организация ответит, все присоединившиеся соседи получат пуш-уведомления.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно обновить приложение Госуслуги.Дом до последней версии – 3.6.0.

Сегодня более 16 тысяч севастопольцев упростили свою жизнь в части оплаты ЖКУ, передачи показаний, контроля финансово-хозяйственной деятельности  управляющей организации, а также направления заявок, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководитель Госжилнадзора города Илью Полтавского. 

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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