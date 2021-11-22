Состоялись парламентские слушания по проекту закона «О бюджете Республики Крым»

Дефицитный бюджет на 2022-й год одобрен предварительно.

Крымские парламентарии в ходе парламентских слушаний обсудили основные параметры бюджета Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что проект главного финансового документа на предстоящий трехлетний период был проанализирован по отраслям, в том числе с учетом потребностей крымчан и их предложений в «Народную программу».

Подробный доклад об основных параметрах республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов депутатам представила вице-премьер крымского правительства, министр финансов Ирина Кивико, а министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко рассказал о прогнозах социально-экономического развития Республики на предстоящий трехлетний период.

В ходе парламентских слушаний с предложениями и рекомендациями к законопроекту выступили главы парламентских комитетов: по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель ; по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов ; по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Гусев ; по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Василий Рогатин ; по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко ; по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль ; по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез ; по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов (все ссылки – на конкретные предложения депутатов).

Кроме того, проект главного финансового документа республики прокомментировали руководители и члены депутатских фракций Государственного Совета РК. Как уточнил первый заместитель спикера крымского парламента Ефим Фикс, в проекте главного финансового документа республики заложены основные аспекты «Народной программы», сформированной в текущем году по итогам многочисленных встреч депутатов всех уровней с крымчанами.

Это, прежде всего, формирование комфортной городской среды, газификация, ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок, развитие сельских территорий и многое другое, – перечислил первый вице-спикер.

Ефим Фикс добавил, что в ходе подготовки проекта бюджета ко второму чтению, а также в процессе исполнения бюджета 2022 года в документе найдут отражение волнующие крымчан вопросы, которые не были включены ранее.

Отметим, что проект бюджета предполагает на 2022 год доходы в размере 199,2 млрд. рублей, расходы – 202,1 млрд. рублей, дефицит составит почти 3 млрд рублей.

Почти на три четверти бюджет Крыма – дотационный. Собственные доходы от налоговых и неналоговых поступлений в 2022 году составят 57,3 млрд. рублей (в этом году прогнозируется уровень доходов в 53,7 млрд рублей), остальная сумма доходной части (141,9 млрд. рублей) сформирована из безвозмездных поступлений. Предполагается, что бюджет Республики Крым в 2023 и 2024 годах все-таки будет бездефицитным.