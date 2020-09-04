2 сентября 2020 года в зале судебных заседаний №4 Севастопольского городского суда состоялось первое заседание жюри IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист».

Это уникальное мероприятие, призвано повысить профессиональное мастерство, престиж и общественную значимость профессии юрист, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

На первом заседании жюри был сформирован состав судейской комиссии, утверждено Положение о конкурсе, уточнены нюансы подготовки конкурсных заданий и условий участия.

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие юридическое образование, а также студенты юридических специальностей.

Прием заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого (заочного) тура проводится с 23 сентября 2020 года по 10 ноября 2020 года включительно.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте sev.konkurs.vashkons.ru.

Участие в конкурсе бесплатно для всех желающих! Ответы на вопросы первого (заочного) тура Конкурса отправляют в Оргкомитет Конкурса также в электронном виде на сайте sev.konkurs.vashkons.ru.

Конкурс проводится в три этапа:

I тур (заочный) – с 23 сентября 2020 года по 10 ноября 2020 года;

II тур (очный) – 16-20 ноября 2020 года (точная дата будет определена отдельным решением жюри Конкурса);

Финал (очный) – 23-27 ноября 2020 года (точная дата будет определена отдельным решением жюри Конкурса).

Торжественная церемония награждения состоится в период с 1 по 4 декабря 2020 года (точная дата будет определена отдельным решением жюри Конкурса) и будет приурочена к профессиональному празднику − «Дню юриста».

Состав жюри:

Владимир Ильич Решетняк – заместитель председателя Севастопольского городского суда, председатель жюри, руководитель уголовно-правовой номинации.

Государственно-правовая номинация:

Вита Владимировна Романив – заместитель директора Департамента – начальник Управления правовой работы Губернатора и Правительства Севастополя, руководитель номинации.

Людмила Владимировна Плешивцева – начальник правового отдела Севастопольской таможни.

Вячеслав Викторович Бабич – заместитель Председателя Севастопольского городского суда.

Александр Андреевич Кулагин – заместитель губернатора города Севастополя.

Елена Анатольевна Близнюк – начальник юридического управления Законодательного собрания города Севастополя.

Лидия Александровна Басова – заместитель директора Севастопольской городской избирательной комиссии.

Наталья Васильевна Галустян – доцент кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Алина Петровна Никитина – заведующий кафедрой «Морское и таможенное право» Юридического института Севастопольского государственного университета.

Наталья Иосифовна Кондрак – судья судебной коллегии по административным делам Севастопольского городского суда.

Ирина Евгеньевна Севостьянова – заместитель директора по научной работе и развитию Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры «Трудовое право, право социального обеспечения и профсоюзных дисциплин».

Ирина Валерьевна Сухарева – и.о. начальника Управления Судебного департамента в городе Севастополе.

Гражданско-правовая номинация

Ольга Николаевна Каленкович – президент Нотариальной палаты города Севастополя, руководитель номинации.

Виктория Ефимовна Кравченко – судья Двадцать первого арбитражного апелляционного суда.

Роман Алексеевич Ражков – судья Арбитражного суда города Севастополя.

Виктор Александрович Сергеев – Председатель Коллегии Адвокатов «Адвокатское Объединение Города Севастополя «Центральное».

Олеся Геннадиевна Калинкина – руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Дмитрий Александрович Зима – руководитель обособленного подразделения «Севастопольский юридический центр».

Олег Глебович Куревлев – член Правления Севастопольской региональной общественной организации «Защита интересов граждан», юрист Проекта «Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям города Севастополь», реализуемого на средства Фонда Президентских грантов (г. Москва).

Уголовно-правовая номинация

Владимир Ильич Решетняк – заместитель председателя Севастопольского городского суда, руководитель номинации.

Станислав Александрович Васильев – заместитель директора по развитию и научной работе Юридического института Севастопольского государственного университета.

Наталья Фаиловна Щербаченко – старший помощник прокурора Прокуратуры города Севастополя.

Юлия Ивановна Марчук – президент Адвокатской палаты города Севастополя.

Евгений Сергеевич Василевский – адвокат, член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты города Севастополя.

Евгений Алексеевич Васильченко – адвокат, член и секретарь Квалификационной комиссии Адвокатской палаты города Севастополя.

Наталья Владимировна Пилипенко – прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры города Севастополя.

История конкурса

На родине «Профессионального юриста», в городе Иваново, конкурс проводится с 2009 года. За девять лет конкурс вышел за рамки регионального и продолжает расширять свою географию: в состязаниях правоведов уже приняли участие более двух тысяч специалистов из Москвы, Нижнего Новгорода, Коврова, Вологды, Волгодонска и других городов. Часть финалистов и победителей конкурса сегодня работают в Ивановском областном суде и Арбитражном суде Ивановской области, в органах государственной власти. В состав жюри входят наиболее компетентные представители юридического сообщества региона.

Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» будет проводиться уже в четвертый раз. В 2019 году участниками конкурса стали свыше 150 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании «Ваш Консультант» – vashkons.ru.