Состоялось заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО

12-13 декабря состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат Южного федерального округа, в котором приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.
Открыла заседание Совета его председатель, президент Нотариальной палаты Ростовской области Наталья Попова. Следом за ней, со словами приветствия обратились к собравшимся заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области Сергей Олейник, заместитель начальника юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Ксения Калинова и член Правления ФНП, курирующий нотариальные палаты Южного федерального округа, президенту Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.
Далее, в соответствии с программой мероприятия, собравшиеся обсудили вопросы:
- организации хранения и содержания нотариальными палатами помещений для размещения нотариальных документов, переданных в Палату нотариусами соответствующего субъекта;
- проект приказа Минюста России, утверждающего новый порядок прохождения стажировки у нотариуса лицами, желающими сдать квалификационный экзамен;
- о сложившейся практике оформления заявлений, подаваемых нотариусу в связи с совершением нотариальных действий, с учетом новой редакции п.8 Регламента совершения нотариальных действий, устанавливающего объем информации необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования;
- об удостоверении завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда, а также по оформлению наследственных прав по завещаниям, предусматривающим создание наследственного фонда;
- о практике оценки результатов проведения проверок соблюдения нотариусами правил нотариального делопроизводства.