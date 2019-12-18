Состоялось заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО

12-13 декабря состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат Южного федерального округа, в котором приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Открыла заседание Совета его председатель, президент Нотариальной палаты Ростовской области Наталья Попова. Следом за ней, со словами приветствия обратились к собравшимся заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области Сергей Олейник, заместитель начальника юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Ксения Калинова и член Правления ФНП, курирующий нотариальные палаты Южного федерального округа, президенту Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.