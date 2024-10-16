Состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат СЗ ФО. Севастополь представляла Ольга Каленкович﻿

В Санкт-Петербурге состоялся Координационно-методический совет нотариальных палат Северо-Западного федерального округа. Для участия съехались представители 26 Нотариальных палат страны, причем не только СЗФО, а и тех, что южнее, и тех, что восточнее.

Среди участников была президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Наш Координационно-методический совет дружелюбен и открыт, мы рады, когда к нам приезжают нотариусы из других федеральных округов. Вот сегодня нас здесь почти 100 человек, а начиналось всё 20 лет назад в Пскове, и было нас в 2004 году чуть больше 10 человек. Инициатором тогда выступила Мария Ивановна Сазонова в ту пору действующий, а сейчас Почётный президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. И именно благодаря её идее мы сегодня собираемся вместе, вырабатываем единую правоприменительную позицию, что действительно позволяет нотариату быть надёжным защитником прав граждан, — отмечает председатель КМС СЗФО, вице-президент Нотариальной палаты Калининградской области Жанна Ремесло.

Мария Ивановна Сазонова, кстати, принимала активное участие и в нынешнем Координационно-методическом совете. На нем коллеги смогли обсудить целый ряд актуальных проблем нотариальной деятельности, обменяться опытом и получить разъяснение у ведущих специалистов в области права по нововведениям в законодательстве. Так благодаря профессору кафедры коммерческого права СПбГУ Дмитрию Петрову разобрались в нюансах процедуры банкротства физических лиц, наследования и сделок с имуществом банкрота. Наталия Рассказова, заведующая кафедрой нотариата СПбГУ, предупредила о коллизиях, которые могут возникнуть при отчуждении помещений и долей в праве собственности на земельные участки. Юрий Поваров, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского университета, представил анализ изменений, касающихся совершения нотариальных действий для юрлиц, а Ирина Струцкая, нотариус Санкт-Петербурга и член Методического совета Нотариальной палаты, расставила все точки над i в возможностях осуществления личных прав несовершеннолетних и их родителей.

Конструктивными были и круглые столы. В Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обсудили вопросы совместного ведения территориальных органов юстиции и нотариальных палат, а с коллегами из Федеральной нотариальной палаты — актуальные изменения гражданского законодательства.

Учитывая и широкий круг обсуждаемых тем, и выступление экспертов, Координационно-методический совет в Санкт-Петербурге, в очередной раз выполнил свою миссию, дав тот самый вектор развития бесспорной юрисдикции, который, как сказал Владимир Путин «объединив в своих рядах компетентных, преданных делу профессионалов обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса». Следующий Координационно-методический совет будет принимать Архангельск весной 2025 года.

Источник: сайт Нотариальной палаты Санкт-Петербурга