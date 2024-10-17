Состоялось заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции РФ по Севастополю

17 октября состоялось заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю. Вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко принял участие в этом мероприятии с докладом на тему: «Об эффективности реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории города Севастополя».
Участники обсудили имеющиеся проблемные вопросы в сфере государственной системы бесплатной юридической помощи и пути из решения. После завершения дискуссии, члены Координационного совета утвердили план работы на первое полугодие следующего года.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя