Сосудистые хирурги Крыма перенимают опыт коллег из других регионов страны
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:17 18.09.2025

В ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» с 15 по 19 сентября проходит серия мастер-классов по сосудистой хирургии.

Для обмена опытом в Крым прибыли заведующий отделением сосудистой травмы ГБУЗ «Луганская республиканская клиническая больница» Александр Лящук и заведующий отделением сосудистой хирургии медико-санитарной части ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет» Сейфедин Хизриев. Участниками мастер-класса стали врачи больницы, преподаватели хирургических кафедр КФУ им. В. И. Вернадского, студенты старших курсов и ординаторы.

По словам заведующего отделением сосудистой травмы ГБУЗ «Луганская республиканская клиническая больница» Александра Лящука, специалисты делятся именно интраоперационным опытом, то есть, в ходе операций демонстрируют этапы и нюансы хирургической техники.

В программе мастер-классов – операции по шунтированию магистральных артерий, лазерные операции при патологии вен нижних конечностей. Всего будет прооперировано более 35 человек – это крымчане и жители Херсонской и Запорожской областей, — рассказал заведующий отделением хирургии №1 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Александр Цатурян.

Перед проведением вмешательств врачи провели консультации пациентов. Несколько больных со сложными патологиями пригласили для высокотехнологичного лечения в г. Казань.

Как отметила главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», д.м.н., профессор Оксана Гербали, специалисты больницы продолжат сотрудничество с коллегами из медучреждений других регионов страны с целью повышения профессионального мастерства врачей и повышения качества оказываемой помощи.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

