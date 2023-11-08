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Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра ской митрополии

Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра Крымской митрополии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:21 08.11.2023

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии (руководитель – протоиерей Дмитрий Кротков) успешно совершил сотую (!) с начала Специальной военной операции гуманитарную поездку. Гумконвои из Крыма регулярно отправляются в Херсонскую и Запорожскую области, а также прямо на фронт,  нашим бойцам.

Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра Крымской митрополии

На этот раз населению Голой Пристани (Херсонская область) участники гуманитарной миссии предали продуктовые наборы, сформированные силами прихожан храмов Симферопольской и Крымской епархии, а также службой «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», открытой по инициативе Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии.

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Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра Крымской митрополии

В Голую Пристань из Ростова-на-Дону также доставлено оборудование для чистки газовых труб, два ноутбука и два многофункциональных устройства.

Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра Крымской митрополии

Сопровождала сотый гумковой и съемочная группа канала «Крым24».

В гуманитарной миссии принимали участие представители духовенства Крымской и Карельской митрополий и миряне.

Сотая поездка в зону СВО гумконвоя Специального гуманитарного центра Крымской митрополии

Фото и материалы: пресс-служба Крымской митрополии.

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