Сотни «дорожных» вопросов были решены на полуострове после обращений крымчан на прямую линию с Президентом

Дорожные вопросы традиционно остаются одними из самых волнующих жителей полуострова – за последние 2 прямые линии с президентом их поступило порядка 1000. При этом, большинство из них уже решено, а еще порядка 100 уже включены в планы на ближайшие годы.

Самые частые сигналы от жителей Крыма связаны с необходимостью текущего ремонта и грейдирования, большая часть их решена. Есть обращение, касающиеся более масштабных тем, такие капитальные ремонты региональных дорог, как на трассе к АПП с Херсонской областью или восстановление поврежденных или разрушенных мостов, как в Джанкойском районе. Их решение требует значительного финансирование, нередко разработки проектной документации, но и по таким объектам работа ведется в Крыму, — отметили в Народном фронте Крыма.

Кроме того, жители полуострова активно делятся идеями улучшения безопасности дорожного движения – самые распространенные из них установка искусственных неровностей, особенно после ремонтов, и размещение светофоров. Их передают местным властям для рассмотрения возможности внесения изменений в ОДД.

Сейчас жителей Крыма призывают присоединиться к всероссийскому опросу о текущем состоянии дорог и обустройстве сопутствующей инфраструктуры. В рамках опроса предлагается оценить, насколько граждане удовлетворены качеством дорог в населенных пунктах и регионе в целом, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания. Опрос можно пройти по ссылке: https://2nf.ru/jbvZy.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

