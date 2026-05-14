Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Сотни «дорожных» вопросов были решены на полуострове после обращений крымчан на прямую линию с Президентом
Новости Республики
Сотни «дорожных» вопросов были решены на полуострове после обращений крымчан на прямую линию с Президентом
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Сотни «дорожных» вопросов были решены на полуострове после обращений крымчан на прямую линию с Президентом

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 17:47 14.05.2026

Дорожные вопросы традиционно остаются одними из самых волнующих жителей полуострова – за последние 2 прямые линии с президентом их поступило порядка 1000. При этом, большинство из них уже решено, а еще порядка 100 уже включены в планы на ближайшие годы.

Самые частые сигналы от жителей Крыма связаны с необходимостью текущего ремонта и грейдирования, большая часть их решена. Есть обращение, касающиеся более масштабных тем, такие капитальные ремонты региональных дорог, как на трассе к АПП с Херсонской областью или восстановление поврежденных или разрушенных мостов, как в Джанкойском районе. Их решение требует значительного финансирование, нередко разработки проектной документации, но и по таким объектам работа ведется в Крыму, — отметили в Народном фронте Крыма.

Кроме того, жители полуострова активно делятся идеями улучшения безопасности дорожного движения – самые распространенные из них установка искусственных неровностей, особенно после ремонтов, и размещение светофоров. Их передают местным властям для рассмотрения возможности внесения изменений в ОДД.

Сейчас жителей Крыма призывают присоединиться к всероссийскому опросу о текущем состоянии дорог и обустройстве сопутствующей инфраструктуры. В рамках опроса предлагается оценить, насколько граждане удовлетворены качеством дорог в населенных пунктах и регионе в целом, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания. Опрос можно пройти по ссылке: https://2nf.ru/jbvZy.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.