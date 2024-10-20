Сотни триллионов рублей: в Крыму оценили сумму претензий к Украине по блокадам полуострова

Сумма претензий жителей и властей Республики Крым к властям Украины из-за различных блокад полуострова может достичь сотен трлн рублей, сообщил ТАСС глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Мы особое внимание уделяем подготовке исковых заявлений по блокадам, организованным преступным киевским режимом. Наша цель — посчитать все до копейки, включая тот ущерб, который мы понесли из-за атак беспилотников, терактов на Крымском мосту и других преступных действий. К сформированным искам со временем добавятся новые — от властей, от жителей полуострова. Общая сумма по всем блокадам будет составлять десятки, а то и сотни триллионов рублей, — сказал он.

Об исках Крыма к Украине

Ранее предприятия Республики Крым подали в Арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Кроме того, Госсовет готовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о намерении обращаться с исками по блокадам в международные суды.

источник: ТАСС