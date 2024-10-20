Сотни триллионов рублей: в Крыму оценили сумму претензий к Украине по блокадам полуострова

Об исках Крыма к Украине
Ранее предприятия Республики Крым подали в Арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Кроме того, Госсовет готовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о намерении обращаться с исками по блокадам в международные суды.
источник: ТАСС
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С тегами: Украина и Крым