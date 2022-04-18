Сотрудничество Ближнего Востока и Крыма: прогнозы и перспективы. Мнение эксперта

Начальник Департамента по развитию отношений со странами арабского мира РОО «Крымсотрудничество» Айман Нажиб высказал мнение по ряду вопросов о перспективах сотрудничества стран ближневосточного региона с Республикой Крым.

Как, по Вашему мнению, воспринимают в настоящий момент Республику Крым в странах арабского мира?

Айман Нажиб: В части восприятия Республики Крым как субъекта Российской Федерации, арабские страны можно разделить на две группы. Первая – имеет нейтралитет по этому вопросу, и занимает выжидательную позицию, вторая – неофициально признает Республику Крым неотъемлемой частью России. Следует добавить, что сторонников второй группы в последнее время становится больше. Безрассудная политика стран Запада в отношении Украины привела к событиям «Крымской весны» и образованию Донецкой и Луганских республик в 2014 году, а после, к нынешней Специальной военной операции, которую Россия вынуждена проводить в этой стране. На Ближнем Востоке людям хорошо знакомы варварские методы США, Великобритании и других стран, с помощью которых смещаются законные правительства, и устанавливается так называемая «демократия». Плачевные последствия этих действий мы до сих пор наблюдаем на Ближнем Востоке, поэтому количество людей симпатизирующих России увеличивается.

Сколько выходцев из стран арабского мира на сегодняшний день проживают на территории Республики Крым?

Айман Нажиб: К сожалению, мы вынуждены констатировать факт того, что количество арабов, проживающих на территории полуострова Крым, в последнее время снизилось. По нашим оценкам сейчас в Крыму проживают около 400 человек – выходцев из арабских стран.

Чем занимаются постоянно проживающие в Крыму арабы?

Айман Нажиб: В основном соотечественники занимаются бизнесом, продают фрукты, овощи, косметику, ткани. В то же время, немало тех кто, получив высшее, в основном медицинское, образование в Симферополе, не стал возвращаться на родину, обзавелся семьей, трудоустроился в местные организации и учреждения. Также в настоящий момент на территории Республики Крым проходят обучение некоторое количество арабских студентов.

До воссоединения Крыма с Российской Федерацией в высших учебных заведениях полуострова обучалось значительное количество студентов из стран арабского мира. Почему в настоящий момент они не приезжают в таком количестве на обучение в Крым?

Айман Нажиб: К сожалению, дипломы крымских высших учебных заведений перестали признаваться в некоторых арабских странах, но не во всех. Кроме того, если раньше молодой человек мог выучиться в Крыму и поехать дальше работать по профессии в европейские страны, то после введения западных санкций в отношении Крыма, трудоустроиться там он не сможет. И, пожалуй, основной причиной того, что арабских студентов в Крыму стало меньше – это внутренние проблемы стран этого региона. После событий «арабской весны» системный экономический кризис и финансовая нестабильность не представляют возможности обычным семьям выделить необходимую для обучения ребенка в иностранном университете сумму денег. И также необходимо обратить внимание на то, что жизнь в Крыму стала дороже, и аренда жилья, и продукты питания, поэтому абитуриенты из арабских стран вынуждены подыскивать альтернативные варианты для своего обучения.

Существует ли, по Вашему мнению, возможность углубления отношений Республики Крым со странами арабского мира? Если да, то какие сферы взаимодействия можно выделить в первую очередь?

Айман Нажиб: По моему мнению, такая возможность существует. Именно поэтому мы с единомышленниками из РОО «Крымсотрудничество» и приняли решение заняться общественной деятельностью. Углубление отношений возможно, в первую очередь, через признание странами арабского мира Республики Крым частью Российской Федерации. Это очень большая работа, как на уровне правительств наших стран, так и на уровне народной дипломатии. Простые жители давно считают Крым российским, и приветствуют это. Наша задача донести до представителей политических кругов необходимость признания Крыма. От положительного разрешения этого вопроса будет зависеть и дальнейшее развитие отношений между нашими странами, что позволит нарастить торговлю, открыть совместные производства, наладить взаимные туристические потоки и обмен студентами. Именно к этому стремится РОО «Крымсотрудничество».

Существуют ли в странах арабского мира общественные организации, заинтересованные в развитии отношений с Республикой Крым? Если да, считаете ли Вы целесообразным установление с такими организациями партнерских отношений?

Айман Нажиб: Мне неизвестно о существовании таких организаций. Правительства арабских стран с 2014 года не хотели портить отношения с западными странами, потому что были от них зависимы, и, скорее всего, не поощряли у себя деятельность местных общественных организаций, заинтересованных в развитии отношений с Крымом. Впрочем, это не значит, что такие организации не образуются в обозримом будущем. После 24 февраля, когда началась Специальная военная операция на Украине, ни одна из арабских стран не поддержала новых санкций в отношении России, более того, внутри арабского мира значительно возрос уровень антизападных настроений. Нам необходимо действовать в направлении дальнейшего развития и укрепления отношений между Россией и странами Ближнего Востока в целом, в этой связи мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми организациями, которые разделяют наши взгляды.

По Вашему мнению, существует ли перспектива развития на территории Республики Крым «арабского бизнеса»? Какие направления работы могут заинтересовать инвесторов из стран арабского мира в Крыму?

Айман Нажиб: Перспектива развития экономических отношений между нашими странами, напрямую зависит от политических решений правительств стран Ближнего Востока. Как мы знаем, и это всегда подчеркивает наш Президент, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на паритетной основе. Мне представляется, что на Ближнем Востоке в последнее время сильнее начинают прислушиваться к этим призывам. При благоприятной политической обстановке, направлений работы для «арабского бизнеса» в Крыму множество, это как увеличение объемов поставок фруктов и овощей, так и реализация крупных проектов, например, в сельском хозяйстве, что создаст дополнительные рабочие места и снизит себестоимость конечной продукции. Строительные компании заинтересованы также нашим рынком, возможно создание совместных мебельных производств, и, конечно же, сфера туризма, которая в Крыму недостаточно развита.

Источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе