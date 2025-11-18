Сотрудник «Крымэкоресурсы» заявил на нового гендиректора в полицию — за избиение

Сотрудник АО «Крымэкоресурсы» подал в полицию заявление об избиении со стороны начальника, нового гендиректора предприятия Антона Гумена, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым. Как сообщалось в соцсетях, за последнее время рабочее расписание сотрудников «Крымэкоресурсы» поменялось, у водителей осталось четыре часа на сон. Уточняется, что на собрании один из водителей пожаловался на условия работы, после чего Гумен отвел его в сторону и нанес удары по лицу.

Заявление в полицию поступало, проводится проверка. Будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в МВД по республике.

СПРАВКА: Акционерное общество «Крымэкоресурсы» с 2019 года является единым поставщиком услуг — региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Крым. Осенью компанию возглавил Антон Гумен. Ранее он был начальником симферопольского муниципального учреждения «Город», которое отвечает за порядок на территории крымской столицы.

