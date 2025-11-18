Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Сотрудник «Крымэкоресурсы» заявил на нового гендиректора в полицию — за избиение
Новости Республики

Сотрудник «Крымэкоресурсы» заявил на нового гендиректора в полицию — за избиение

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:51 18.11.2025

Сотрудник АО «Крымэкоресурсы» подал в полицию заявление об избиении со стороны начальника, нового гендиректора предприятия Антона Гумена, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым. Как сообщалось в соцсетях, за последнее время рабочее расписание сотрудников «Крымэкоресурсы» поменялось, у водителей осталось четыре часа на сон. Уточняется, что на собрании один из водителей пожаловался на условия работы, после чего Гумен отвел его в сторону и нанес удары по лицу.

Заявление в полицию поступало, проводится проверка. Будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в МВД по республике.

СПРАВКА: Акционерное общество «Крымэкоресурсы» с 2019 года является единым поставщиком услуг — региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Крым. Осенью компанию возглавил Антон Гумен. Ранее он был начальником симферопольского муниципального учреждения «Город», которое отвечает за порядок на территории крымской столицы.

Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе разыскивают мужчину - пропал без вести Роман Шевченко

источник: ТАСС

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.