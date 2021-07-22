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Сотрудники Центра ГИМС проводят рейды и патрулирования на пляжах Севастополя

Сотрудники Центра ГИМС проводят рейды и патрулирования на пляжах Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:40 22.07.2021

Инспекторским составом центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю совместно с представителями ВОСВОД и ВСКC проведены совместные рейды и патрулирования на четырёх пляжах города.

В этот раз специалисты посетили «Учкуевку», «Омегу», «Парк Победы», «Любимовку». Главная цель — обеспечение безопасности, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период. Были проведены профилактические беседы с жителями и гостями города розданы памятки с правилами безопасности на воде, и инспекторы напомнили об опасности, которая может возникнуть в местах, не оборудованных для купания. Подобные профилактические мероприятия с сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят на постоянной основе в течение всего купального сезона, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Сотрудники Центра ГИМС проводят рейды и патрулирования на пляжах Севастополя

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