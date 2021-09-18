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Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе задержали пьяного водителя-рецидивиста
Иллюстрация: ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе задержали пьяного водителя-рецидивиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:11 18.09.2021

На трассе «Симферополь – Джанкой», в Красногвардейском районе наряд ДПС остановил автомобиль под управлением местного жителя, 1991 года рождения, с признаками опьянения. Пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 264.1 РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), — сообщили в ГИБДД,

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Госавтоинспекция напоминает:

Человек, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить безопасную порцию алкоголя, любое его количество опасно и запретно для автолюбителя, намеревающегося сесть за руль.

За вождение в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность – штраф и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение правонарушителя ждёт уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы.

Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе задержали пьяного водителя-рецидивиста

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