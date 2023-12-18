Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» трижды оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП

Кроме того, вчера в 1:58 в службу спасения поступил сигнал о ДТП вблизи с. Межгорного Симферопольского района.

По сигналу выехали сотрудники ПЧ п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», СМП и ДПС. По прибытии огнеборцы выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате аварии пассажир оказался зажат конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи электрогидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из салона авто и передали медработникам. Также сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв топлива с проезжей части и обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112» или «101».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму