Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» трижды оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП

Хроника ДТП последних дней в Крыму такова:
- 15.12 в 16:55 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о ДТП в районе с. Андрусово Симферопольского района. Необходима помощь спасателей. К месту аварии направилась дежурная смена ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники СМП и ДПС. По прибытии стало известно, что произошло столкновение 2-х легковых автомобилей: «Nissan X-Trail» и «Ford Transit». Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП, а также оказали содействие сотрудникам скорой помощи и ДПС. Водитель и пассажир были доставлены в 6-ю горбольницу г. Симферополя.
- 16.12 в 22:52 в МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Таврида» в районе п. ГРЭС. Водитель легкового автомобиля «Kia» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Необходима помощь спасателей. К месту происшествия выехали сотрудники ПЧ п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», СМП и ДПС. По прибытии огнеборцы оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и ДПС, а также обеспечили пожарную безопасность на месте аварии. Водитель и пассажир автомобиля «Kia» были доставлены в 6-ю горбольницу г. Симферополя.
Кроме того, вчера в 1:58 в службу спасения поступил сигнал о ДТП вблизи с. Межгорного Симферопольского района.
По сигналу выехали сотрудники ПЧ п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», СМП и ДПС. По прибытии огнеборцы выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате аварии пассажир оказался зажат конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи электрогидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из салона авто и передали медработникам. Также сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв топлива с проезжей части и обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112» или «101».
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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