Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя провели на дорогах города акцию «Авто Дед Мороз»

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки со своими юными помощниками (отрядом ЮИД) поздравили всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом и пожелали безопасных дорог.

Остановившиеся по требованию инспектора ДПС водители и пешеходы были приятно удивлены поздравлениям. Дед Мороз и Снегурочка дарили гражданам полезные подарки от Госавтоинспекции: памятки по Правилам дорожного движения, световозвращающие элементы для одежды и, конечно же, праздничное настроение, ведь в преддверии Нового года все ждут внимания, радостной атмосферы и человеческой доброты, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Акция «Авто Дед Мороз» стала доброй традицией в городе Севастополе. Она дарит улыбки и новогоднее настроение всем участникам дорожного движения, а также ещё раз напоминает о важности соблюдения ПДД.