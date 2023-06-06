добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Сотрудники Госавтоинспекции Ялты выявили водителя с задолженностью штрафов на 36 тысяч рублей

crimeapress_news

реклама в крыму
Сотрудники Госавтоинспекции Ялты выявили водителя с задолженностью штрафов на 36 тысяч рублей
Скриншот: МВД по РК

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты выявили водителя с задолженностью штрафов на 36 тысяч рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:31 06.06.2023

5 июня в ходе совместного рейда Госавтоинспекции Ялты и Федеральной службы судебных приставов на ул. Московской был остановлен автомобиль LADA Priora. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в ходе проверки документов инспекторами установлено у владельца автомобиля наличие неоплаченной задолженности по налогам и сборам на сумму, превышающую 36 тысяч рублей.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов составили акт описи ареста на транспортное средство. Автомобиль передан родственнику владельца, находившегося за рулём при остановке транспортного средства, на ответственное хранение. Если должник не погасит задолженность в установленный законодательством срок, его имущество будет передано на реализацию, — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Крыма напоминает, что уклонение от уплаты штрафа влечет за собой административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, где судебными органами принимается решение о назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Узнайте больше:  В Феодосии задержали похитителя колес

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма