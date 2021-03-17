Сотрудники ялтинской полиции изъяли у местного жителя более полутора кг марихуаны

Сотрудники ялтинской полиции провели санкционированный обыск по месту жительства 32-летнего местного жителя. Результат – почти «рекордный»: изъят большой бумажный сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета, а также 16 полимерных пакетов с растительным веществом со специфическим запахом, весы и упаковочные материалы. По результатам экспертизы, изъятое является наркотическим средством – марихуана, общей массой 1537 граммов и смола каннабиса — 18,17 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), — сообщили в МВД по РК.

Фигурант взят под стражу, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.