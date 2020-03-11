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Сотрудники ялтинской полиции выявили хищение крупной партии металлолома из пункта приема
Скриншот: МВД

Сотрудники ялтинской полиции выявили хищение крупной партии металлолома из пункта приема

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:57 11.03.2020

С заявлениями в полицию обратились представители одного из ялтинских пунктов приема металлолома. После проверки информации, сотрудники полиции установили, что неизвестный похититель совершил хищение лома общем весом свыше 200 кг, причинив материальный ущерб на сумму около 75 тысяч рублей. Об этом случае сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 20-летнего местного жителя, возможно причастного к совершению преступления. Молодой человек ранее уже был судим за кражу. Вскоре подозрения полицейских подтвердились. Под тяжестью доказательств злоумышленник сознался в содеянном, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный через вентиляционное отверстие проник в помещение пункта приема металлолома. Убедившись, что его никто не видит, совершил хищение. По словам задержанного, похищенный металл он продал.

Следователями отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники ялтинской полиции выявили хищение крупной партии металлолома из пункта приема

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