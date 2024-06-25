Сотрудники консульств смогут удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов﻿

Совет Федерации одобрил закон о наделении консульских сотрудников новыми полномочиями. С 1 июля 2024 года они смогут переводить бумажный документ в электронный и удостоверять их равнозначность. Таким образом заявитель сможет оперативно передавать в Россию из-за рубежа различные документы.

Ранее пандемия коронавирусной инфекции, а позже политическая обстановка и связанная с ней перестройка авиасообщения и логистики значительно повлияли на сроки доставки документов из разных стран в Россию. В связи с этим у граждан и юридических лиц возникают сложности с реализацией своих прав. Решить проблему поможет наделение должностных лиц консульских учреждений правом совершать новое для них нотариальное действие — удостоверять равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе.

Равнозначность поможет, если нужно срочно переслать в Россию доверенность. Например, для распоряжения квартирой или оформления каких-либо документов. Помимо доверенностей или завещаний, оформленных в консульстве, речь может идти об оригиналах различных документов, которые могут потребоваться для совершения юридически значимых действий. Например, свидетельствах о рождении, браке и тому подобное.

Ситуации на практике могут быть разными. Например, один из родителей длительно находится с сыном или дочерью за рубежом. Второму родителю в России понадобилось предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка для подтверждения родства, чтобы оформить льготы у работодателя или в государственных органах. Если пересылать документ курьерской службой, это может стоить довольно дорого и занять длительное время. Кроме того, служба доставки может потерять груз.

Как будет работать удостоверение равнозначности за границей? Человек сможет обратиться в консульство, где его документ отсканируют, подпишут электронной цифровой подписью и передадут ему. Заявитель, в свою очередь, сможет направить цифровой документ в Россию. При необходимости, там его снова можно будет перевести в бумажный формат с помощью нотариуса. Важно, что такой документ будет равнозначен самому оригиналу, а не просто копией. Сейчас подобная «телепортация» помогает за считанные минуты передавать документы внутри страны. За неполных 11 месяцев 2023 года было совершено 3,6 млн таких нотариальных действий.

Третий секретарь отдела общих консульских и правовых вопросов Консульского департамента МИД Ирина Дулова отмечала ценность экспертных предложений нотариата. В частности, благодаря им из первоначального текста законопроекта убрали положение о том, что сотрудник консульства может удостоверять равнозначность только тех документов, которые ранее сам же заверил. В целом «телепортировать» можно любые документы, кроме документов, удостоверяющих личность, и сделок в простой письменной форме.

По сравнению с нотариусами компетенция консульских должностных лиц загранучреждений в сфере нотариата очень ограничена. Они могут совершать лишь некоторые нотариальные действия. Например, удостоверять доверенности, завещания и распоряжения об отмене этих документов. При этом доступ к ЕИС нотариата — надежной базе данных, где фиксируются все нотариальные действия, есть только у нотариусов, их врио и уполномоченных работников нотариальной палаты. Соответственно, иные лица, включая консульских сотрудников, в принципе не могут входить в систему, вносить туда сведения и совершать какие-либо действия. Строгие требования и высокий уровень безопасность ЕИС нотариата гарантируют сохранение нотариальной тайны, неприкосновенность сведений, защиту от поддельных документов и мошеннических действий.

Данные о документах, удостоверенных в консульствах, вносятся в ЕИС нотариата по определенному алгоритму. Сотрудник загранучреждения, удостоверивший документ, направляет данные в Консульский департамент МИД. Представители департамента передают информацию в ФНП. Работники Федеральной нотариальной палаты после установленных проверок вносят сведения в ЕИС нотариата.

Вместе с тем важным является не только передача сведений в ЕИС нотариата, но и их полнота. В июле 2024 года вступит в силу еще один важный закон. У сотрудников консульских отделов появится обязанность прикреплять скан-образы удостоверенных доверенностей, завещаний и распоряжений об их отмене к сведениям, которые они передают в ЕИС нотариата. Это необходимо, чтобы при проверке документа нотариус мог посмотреть текст оригинала. Сравнить его с тем, что предъявляет заявитель, то есть полноценно проверить данные о представителях, перечень их полномочий или, допустим, прочитать текст завещания при открытии наследственного дела.

Пока по консульским документам нотариусы видят в системе только реквизиты (дату удостоверения, регистрационный номер и т. п.), но не видят их содержания. Этим могут воспользоваться мошенники, оставив реальные реквизиты документа, но полностью заменив его текст. В спорных ситуациях нотариус вынужден направлять письменные запросы в консульские учреждения, чтобы получить полные данные. Учитывая график дипломатической почты, пересылка заверенных копий документов может занимать длительный период. Скан-образ, который будет прикрепляться сотрудником консульского учреждения сразу же при удостоверении документа и будет вноситься в ЕИС нотариата, поможет решить проблему на практике.

Важным направлением является также профессиональная подготовка сотрудников консульств. Из МИД довольно часто поступают различные вопросы о порядке совершения тех или иных нотариальных действий. Взаимодействие в этой сфере расширяется. В частности, нотариусы готовят программы для обучения консульских должностных лиц нотариальной практике.

Конечно, при возможности — надежнее совершать нотариальные действия именно у нотариуса. Только он обладает нужной квалификацией, которую постоянно повышает. Основная задача консульских служб — представлять интересы государства за границей, по понятным причинам у них нет такой глубокой специализации в нотариальных вопросах. Кроме того, только нотариусы несут полную материальную ответственность за свою работу.

источник: Федеральная нотариальная палата