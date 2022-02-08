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Сотрудники МЧС готовы к оперативному реагированию в случае ухудшения погодных условий в Крыму
Фото: ГУ МЧС России по РК

Сотрудники МЧС готовы к оперативному реагированию в случае ухудшения погодных условий в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:05 08.02.2022

В Крыму действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, в течение суток 8 февраля и ночью 9 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах мокрый снег. 9 февраля — снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильный дождь. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 9 февраля порывы до 25 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой Главным управлением МЧС России по Республике Крым осуществляется комплекс превентивных мероприятий по недопущению происшествий, связанных с опасными метеоусловиями.

Продолжает работу оперативный штаб Главного управления. Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб.

С целью мониторинга паводковой обстановки организована работа семи оперативных групп (Симферопольский, Бахчисарайский районы, ГО Ялта, ГО Алушта).

Движение по основным автодорогам республики, через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Происшествий не зарегистрировано, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Продолжается мониторинг складывающейся обстановки.

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