Сотрудники МЧС Крыма настаивают на строгом соблюдении требований пожарной безопасности

В МЧС Крыма напоминают: каждый год, с установлением теплой погоды возрастает риск природных пожаров, которые чаще всего связаны с человеческой халатностью. Возгорания возникают из-за непотушенных костров и сигарет, палов травы и сжигания мусора.

При увеличении среднесуточной температуры воздуха и сохранения сухой погоды ситуация с пожарами на полуострове может значительно осложниться. Из-за угрозы переходя огня очень опасны возгорания вблизи населенных пунктов или жилых домов, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Напомним, с 1 апреля в Крыму установлен летний пожароопасный сезон.

В связи с этим категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки в не предусмотренных для этого местах. Кроме того, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях, — отмечает министр.

Кроме того, Сергей Шахов напомнил, что Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 30 марта 2020 года ограничено посещение лесов на полуострове. Ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введены сроком на 21 календарный день.

МЧС Республики Крым предупреждает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно статье 20.4 «Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации» предусмотрена ответственность для граждан, должностных и юридических лиц.

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб., — сообщил Сергей Шахов.

При этом для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов:

По общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Кроме этого, В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.

Уважаемые жители и гости Крыма, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

• Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.

• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

• Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

• Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

• Не бросайте горящие спички и окурки.

• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

• При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

• При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны (телефоны 01,101,112), местной администрации и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.