Сотрудники МЧС Крыма настаивают на строгом соблюдении требований пожарной безопасности

В МЧС Крыма напоминают: каждый год, с установлением теплой погоды возрастает риск природных пожаров, которые чаще всего связаны с человеческой халатностью. Возгорания возникают из-за непотушенных костров и сигарет, палов травы и сжигания мусора.
При увеличении среднесуточной температуры воздуха и сохранения сухой погоды ситуация с пожарами на полуострове может значительно осложниться. Из-за угрозы переходя огня очень опасны возгорания вблизи населенных пунктов или жилых домов, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
Напомним,
В связи с этим категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки в не предусмотренных для этого местах. Кроме того, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях, — отмечает министр.
Кроме того, Сергей Шахов напомнил, что Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
МЧС Республики Крым предупреждает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно статье 20.4 «Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации» предусмотрена ответственность для граждан, должностных и юридических лиц.
Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб., — сообщил Сергей Шахов.
При этом для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов:
По общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Кроме этого, В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Уважаемые жители и гости Крыма, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
• Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
• Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
• Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
• Не бросайте горящие спички и окурки.
• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
• При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
• При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны (телефоны 01,101,112), местной администрации и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.