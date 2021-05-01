Сотрудники МЧС Крыма призывают соблюдать правила безопасности на пасхальных мероприятиях

2 мая — праздник Светлого Христова Воскресения. В главнейший для христиан день, верующие, по традиции, придут в храмы на торжественные богослужения, и очень важно, чтобы в культовых сооружениях соблюдались все правила пожарной безопасности. МЧС Республики Крым напоминает священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности. Прежде всего, это обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, проверка исправности автоматической системы сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ведер с водой и песком), недопущение хранения большого количества горючих жидкостей в помещениях с массовым пребыванием людей и т.д.

Во время празднования Пасхи церковь становится местом массового скопления людей. Крайне важно обеспечить безопасное пребывание граждан в местах совершения богослужений, — цитирует пресс-служба ведомства Министра чрезвычайных ситуаций Сергея Садаклиева. Прихожанам также следует помнить об основных правилах пожарной безопасности: придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов;

будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но не создавая паники и давки. При посещении кладбищ соблюдайте правила пожарной безопасности: не бросайте горящие спички и окурки; не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек; не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров; во избежание перехода огня, очистите территорию от мусора и сухой травы; не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла. В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101».