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Сотрудники МЧС Крыма призывают соблюдать правила безопасности на пасхальных мероприятиях

Сотрудники МЧС Крыма призывают соблюдать правила безопасности на пасхальных мероприятиях

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 10:20 01.05.2021

2 мая  — праздник Светлого Христова Воскресения. В главнейший для христиан день, верующие, по традиции, придут в храмы на торжественные богослужения, и очень важно, чтобы в культовых сооружениях соблюдались все правила пожарной безопасности. МЧС Республики Крым напоминает священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности.  Прежде всего, это обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, проверка исправности автоматической системы сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ведер с водой и песком), недопущение хранения большого количества горючих жидкостей в помещениях с массовым пребыванием людей и т.д.

Во время празднования Пасхи церковь становится местом массового скопления людей. Крайне важно обеспечить безопасное пребывание граждан в местах совершения богослужений, — цитирует пресс-служба ведомства Министра чрезвычайных ситуаций Сергея Садаклиева.

    Прихожанам также следует помнить об основных правилах пожарной безопасности:

  • придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов;
  • будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
  • под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;
  • подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;
  • следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
  • старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
  • в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
  • изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;
  • в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но не создавая паники и давки.

При посещении кладбищ соблюдайте правила пожарной безопасности: не бросайте горящие спички и окурки; не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек; не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров; во избежание перехода огня, очистите территорию от мусора и сухой травы; не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101».

Сотрудники МЧС Крыма призывают соблюдать правила безопасности на пасхальных мероприятиях

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