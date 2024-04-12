Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в Крым на отдых детей из Белгорода

11 апреля сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям обеспечивали безопасность прибытия на железнодорожный детей из Белгорода. На отдых в Крым приехал 361 ребенок.

Ребята отправятся на отдых и оздоровление в МДЦ «Артек» и ДОЛ «Звёздный» в Центре спорта «Эволюция». В детских лагерях их ждут уроки дополнительного образования, психологические тренинги и спортивные мероприятия, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели и волонтеры оказали гостям всестороннюю помощь по сопровождению.