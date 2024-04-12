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Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в на отдых детей из Белгорода

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в Крым на отдых детей из Белгорода

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:23 12.04.2024

11 апреля сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям обеспечивали безопасность прибытия на железнодорожный детей из Белгорода. На отдых в Крым приехал 361 ребенок.

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в Крым на отдых детей из Белгорода

Ребята отправятся на отдых и оздоровление в МДЦ «Артек» и ДОЛ «Звёздный» в Центре спорта «Эволюция». В детских лагерях их ждут уроки дополнительного образования, психологические тренинги и спортивные мероприятия, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в Крым на отдых детей из Белгорода

Крымские спасатели и волонтеры оказали гостям всестороннюю помощь по сопровождению.

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Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших в Крым на отдых детей из Белгорода

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