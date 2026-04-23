Сотрудники МЧС России по Севастополю и Севастопольского лесничества проводят совместные рейды

В Севастополе с 1 апреля действует пожароопасный сезон. Вместе с ним усилены меры профилактики возгораний на природе: сотрудники надзорного органа МЧС России по городу Севастополю и Севастопольского лесничества систематически выходят в рейды. На этот раз побывали в Гагаринском районе, осмотрев леса и ближайшие садоводческие товарищества.
Проверили:
- лесные массивы на предмет потенциальных угроз;
- соблюдение противопожарных мер в товариществах;
- пожарную безопасность на участках.
Впереди майские праздники. Хочется напомнить гражданам, что жарить шашлыки разрешается. Это можно делать в частных домовладениях, но не покидать при этом территорию, предварительно очистить её от горючих материалов, убрать горючие жидкости, газовые баллоны подальше и иметь рядом средства пожаротушения. Запрещено разводить открытый огонь в молодом лесу, под кронами деревьев вблизи сухой растительности. Нельзя бросать окурки в траву, оставлять в лесу мусор, особенно стёкла, которые могут сработать как зажигательные линзы, – подчёркивает Виктор Ефимов, главный специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
