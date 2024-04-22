Сотрудники МЧС России помогли облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5

В рамках поры общегородских весенних субботников облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5 помогли сотрудники МЧС России.

Общими усилиями навели чистоту и порядок. Работа кипела с самого утра: покраска бордюров, уборка, озеленение. Поддержали акцию и учащиеся кадетских классов ведомства. Вместе с коллективом больницы потрудились на славу и получили положительные эмоции, ведь добрые дела всегда поднимают настроение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.