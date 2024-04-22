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Сотрудники МЧС России помогли облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5

Сотрудники МЧС России помогли облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:11 22.04.2024

В рамках поры общегородских весенних субботников облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5 помогли сотрудники МЧС России.

Общими усилиями навели чистоту и порядок. Работа кипела с самого утра: покраска бордюров, уборка, озеленение. Поддержали акцию и учащиеся кадетских классов ведомства. Вместе с коллективом больницы потрудились на славу и получили положительные эмоции, ведь добрые дела всегда поднимают настроение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Сотрудники МЧС России помогли облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5 Сотрудники МЧС России помогли облагородить территорию Севастопольской детской городской больницы № 5

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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