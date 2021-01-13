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В Крыму спасатели мониторят туристические тропы и стоянки
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Сотрудники МЧС в Крыму заявляют о готовности к ухудшению погодных условий

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 13:39 13.01.2021

Сотрудники МЧС России в Крыму подчёркивают: готовы к оказанию любой необходимой помощи населению, однако не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей, ведь это поможет не допустить чрезвычайного происшествия.

Напомним, в связи с выходом южного циклона, в Крыму 13 января ожидается ухудшение погодных условий. Все силы и средства МЧС Республики Крым находятся в готовности к оперативному реагированию. В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой. Также уточнены вопросы взаимодействия с органами управления Республики и другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб. Вся спасательная техника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Также, вопросы обеспечения пожарной безопасности также взяты на особый контроль. Продолжается мониторинг обстановки.

МЧС Крыма призывает граждан быть благоразумными при передвижении на дорогах полуострова, при планировании походов или поездок в горно-лесную зону, а также при выходе в акватории Черного или Азовского морей. Ваша личная безопасность зависит, в первую очередь, от вас самих, — говорят в ведомстве.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

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Сотрудники МЧС в Крыму заявляют о готовности к ухудшению погодных условий

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