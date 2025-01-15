Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута

Коллектив музея-заповедника активно включился в борьбу с мазутом в Севастополе и Крыму, появление которого стало следствием крушения танкеров в Керченском проливе. В новогодние праздники несколько сотрудников отправились помогать очищать побережье Анапы и отмывать птиц в Керчи, а сейчас коллеги на добровольной основе участвуют в ликвидации выбросов в Севастополе.