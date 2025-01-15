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Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 12:50 15.01.2025

Коллектив музея-заповедника активно включился в борьбу с мазутом в Севастополе и Крыму, появление которого стало следствием крушения танкеров в Керченском проливе. В новогодние праздники несколько сотрудников отправились помогать очищать побережье Анапы и отмывать птиц в Керчи, а сейчас коллеги на добровольной основе участвуют в ликвидации выбросов в Севастополе.

Также в учреждении культуры организован сбор гуманитарной помощи. Сотрудники регулярно передают волонтерам и специалистам Севастопольского ветеринарного центра хлопчатобумажную ветошь для очистки птиц, пластиковую тару для сбора загрязненной мазутом воды и другие расходные материалы.

В ходе мониторинга береговой линии музея-заповедника следов мазута не обнаружено, однако замечены пострадавшие птицы. Они были переданы в руки спасателей и получили специализированную помощь. Мы призываем посетителей музея-заповедника с вниманием отнестись к водоплавающим птицам – некоторые из них имеют мазутные загрязнения, они ослаблены и выходят на берег, чтобы отдыхать. Не следует близко к ним подходить, тем самым вынуждая птиц возвращаться обратно в воду, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута

Мониторинг состояния береговой линии Херсонеса продолжается. В случае обнаружения мазутных пятен и пострадавших птиц музей-заповедник оперативно передаст всю необходимую информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя по номеру 112.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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