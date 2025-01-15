Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали волонтерами по ликвидации последствий выбросов мазута

Также в учреждении культуры организован сбор гуманитарной помощи. Сотрудники регулярно передают волонтерам и специалистам Севастопольского ветеринарного центра хлопчатобумажную ветошь для очистки птиц, пластиковую тару для сбора загрязненной мазутом воды и другие расходные материалы.
В ходе мониторинга береговой линии музея-заповедника следов мазута не обнаружено, однако замечены пострадавшие птицы. Они были переданы в руки спасателей и получили специализированную помощь. Мы призываем посетителей музея-заповедника с вниманием отнестись к водоплавающим птицам – некоторые из них имеют мазутные загрязнения, они ослаблены и выходят на берег, чтобы отдыхать. Не следует близко к ним подходить, тем самым вынуждая птиц возвращаться обратно в воду, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Мониторинг состояния береговой линии Херсонеса продолжается. В случае обнаружения мазутных пятен и пострадавших птиц музей-заповедник оперативно передаст всю необходимую информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя по номеру 112.
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Херсонес таврический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Херсонес таврический