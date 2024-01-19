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Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник

Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 18:56 19.01.2024

В Симферополе в Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования специальных подразделений уголовно-исполнительной системы России по конвоированию.

На мероприятии присутствовали руководители и личный состав УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, ветераны УИС и почетные гости. Руководство пенитенциарного ведомства поздравило всех присутствующих с профессиональным праздником, отметив доблесть, мужество, верность долгу и Присяге сотрудников службы конвоирования. Ветеранам УИС были выражены особые слова благодарности, которые и сегодня вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения, щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом, наполненным примерами стойкости и самопожертвования.

После приветственных слов состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой за многолетний труд, достижение высоких результатов в служебной деятельности, усердие и профессионализм, проявленные при исполнении должностных обязанностей, а также в честь 25-летия со дня образования специальных подразделений УИС по конвоированию, более 40 сотрудников и ветеранов были удостоены ведомственных наград, грамот и благодарностей, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник

В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт, на котором с яркими номерами выступили творческие коллективы Крыма.

Узнайте больше:  В РК представители Межрелигиозной рабочей группы посетили учреждения УФСИН

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

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