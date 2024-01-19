Сотрудники Отдела по конвоированию УФСИН РК отметили свой профессиональный праздник

В Симферополе в Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования специальных подразделений уголовно-исполнительной системы России по конвоированию.

На мероприятии присутствовали руководители и личный состав УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, ветераны УИС и почетные гости. Руководство пенитенциарного ведомства поздравило всех присутствующих с профессиональным праздником, отметив доблесть, мужество, верность долгу и Присяге сотрудников службы конвоирования. Ветеранам УИС были выражены особые слова благодарности, которые и сегодня вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения, щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом, наполненным примерами стойкости и самопожертвования.

После приветственных слов состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой за многолетний труд, достижение высоких результатов в служебной деятельности, усердие и профессионализм, проявленные при исполнении должностных обязанностей, а также в честь 25-летия со дня образования специальных подразделений УИС по конвоированию, более 40 сотрудников и ветеранов были удостоены ведомственных наград, грамот и благодарностей, — отмечают в пресс-службе ведомства.