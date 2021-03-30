Сотрудники отдела подводной археологии Херсонеса провели запуск нового оборудования

В 2021 году фонд «Моя история» передал в дар отделу подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» современное оборудование для подводных экспедиций общей стоимостью свыше трех миллионов рублей.

С помощью новых аппаратных комплексов, компьютера с программным обеспечением, новой фотоаппаратуры и другой специализированной техники появилась возможность широко использовать дистанционные методы исследований при подводных археологических работах. Самым ценным и необходимым из переданного оборудования является гидролокатор бокового обзора, сопряженный со спутниковой системой навигации. Этот комплект позволит с высокой точностью выявлять подводные археологические объекты, получать детальную акустическую картину дна на исследуемых участках, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Для обработки результатов сканирования дна и представления навигационных данных отделу также передан компьютер с соответствующим программным обеспечением.

Комплект фотоаппаратуры найдёт применение при создании фотограмметрических моделей, фиксации подводных археологических объектов и съемке видеороликов о работе экспедиций отдела подводной археологии, которые музей-заповедник планирует публиковать на своём официальном сайте.

Новая мощная мотопомпа даст возможность проводить подводные раскопки, которые являются неотъемлемой частью работы отдела.

Успешный тестовый запуск современной и высокотехнологичной аппаратуры позволяет надеяться на интересные находки и открытия уже в этом полевом сезоне. А пока сотрудникам отдела подводной археологии предстоит завершить обработку полевых материалов сезона 2020 года и получить новый открытый лист на проведение археологических работ, — констатируют специалисты.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»