Сотрудники Отделения СФР по РК будут устно разъяснять причины отказа в вынесении решения по заявлениям граждан

В настоящее время отказ о вынесении решения поступает через Портал государственных услуг Российской Федерации без указания причин. Считаю, что такие отказы должны сопровождаться устными пояснениями. Зачастую решение принимается из-за орфографических ошибок или неуточненных данных. Важно объяснить это гражданину, указать на ошибки, чтобы их можно было оперативно исправить и исключить необходимость повторно обращаться в органы власти, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что работа по обозначенному направлению будет усилена начиная с 1 июня.

Вместе с Иваном Ивановичем Рябоконем договорились, что Социальный фонд России в Крыму определит сотрудников, которые будут связываться с заявителями напрямую, объяснять, что не так, чтобы конкретизировать проблему и решить ее в кратчайшие сроки. Уверен, такой подход поможет снизить число повторных обращений. Ошибиться может каждый, и наша общая задача – направить гражданина, помочь ему в решении любого вопроса, – сказал Глава республики.

Иван Рябоконь уточнил, что впредь до вынесения отказного решения сотрудники единого контакт-центра Социального фонда России в Крыму будут осуществлять звонок заявителю с указанием причины для недопущения ошибок в будущем.

Содействие будет оказано и при необходимости актуализировать данные в органах ЗАГС или МВД. Для предоставления нужных документов можно будет записаться на прием в удобное для граждан время в клиентские службы. Кроме того, Отделение СФР по Республике Крым готово предоставлять населению помощь по работе в цифровой зоне клиентской службы. Сотрудник вместе с гражданином поможет проверить имеющиеся документы, чтобы заявления составлялись без ошибок, принимались в установленный срок и получали положительные решения.

Также сообщается, что 24 и 31 мая 2025 года с 9:00 до 18:00 во флагманской клиентской службе в городе Симферополе и Симферопольском районе по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 73 состоятся дни единого пособия, в рамках которых специалисты Отделения СФР по Республике Крым ответят на актуальные вопросы и проведут консультации.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым