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Сотрудники отделения сосудистой хирургии РКБ им. Н. А. Семашко отправили помощь коллегам в зоне СВО
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Сотрудники отделения сосудистой хирургии РКБ им. Н. А. Семашко отправили помощь коллегам в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 20.09.2024

Сотрудники отделения сосудистой хирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» передали партию гуманитарной помощи коллегам из военных госпиталей.

Волонтеры доставят гуманитарный груз медикам, оказывающим помощь в зоне СВО на Херсонском и Запорожском направлении. В коробках — хирургические костюмы, перевязочные средства и другие медизделия и расходные материалы, которые всегда необходимы медикам в работе.

Поддержать коллег в зоне специальной военной операции – это наш долг. Благодарим волонтеров, которые откликнулись доставить нашу помощь к месту назначения. Верим в наших бойцов и несомненную победу над врагом!, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК заведующего отделением сосудистой хирургии РКБ им. Н. А. Семашко Владимира Йовбак.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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