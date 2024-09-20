Сотрудники отделения сосудистой хирургии РКБ им. Н. А. Семашко отправили помощь коллегам в зоне СВО

Волонтеры доставят гуманитарный груз медикам, оказывающим помощь в зоне СВО на Херсонском и Запорожском направлении. В коробках — хирургические костюмы, перевязочные средства и другие медизделия и расходные материалы, которые всегда необходимы медикам в работе.

Поддержать коллег в зоне специальной военной операции – это наш долг. Благодарим волонтеров, которые откликнулись доставить нашу помощь к месту назначения. Верим в наших бойцов и несомненную победу над врагом!, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК заведующего отделением сосудистой хирургии РКБ им. Н. А. Семашко Владимира Йовбак.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК