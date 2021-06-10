Сотрудники полиции Керчи установили подозреваемую в мошенничестве — скрывалась в Красноярске

В дежурную часть полиции Керчи обратилась женщина, заявившая о мошенничестве.

58-летняя керчанка в одной из популярных социальных сетей нашла группу, якобы специализирующуюся на продаже одежды. В ходе переписки с продавцом женщина узнала об условиях приобретения понравившегося товара и через онлайн-банкинг перечислила денежные средства на указанный счет. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь, внеся потерпевшую в «черный список». Оплаченную покупку потерпевшая не получила. Сумма ущерба составила 10 500 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате проведения комплекса мероприятий сотрудники уголовного розыска и следственного отдела УМВД России по г. Керчи выяснили, что злоумышленница, завладевшая деньгами потерпевшей, находится за пределами крымского региона. Установлено, что к мошенничеству причастна 18-летняя жительница города Красноярска.

Для проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции Керчи был осуществлен выезд в Красноярск.

Как выяснилось, потерпевшая крымчанка стала не единственной жертвой злоумышленницы. Красноярскими коллегами в отношении подозреваемой уже было возбуждено уголовное дело в связи с совершением аналогичного преступления. В результате обыска, проведенного по месту проживания злоумышленницы, сотрудниками полиции были изъяты улики, подтверждающие причастность девушки к преступной деятельности, — отмечают правоохранители.

Установлено, что денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

По данному факту следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция информирует и предупреждает: в случае необходимости приобрести товар через социальную сеть, на электронных досках объявлений и интернет-аукционах, необходимо внимательно изучить объявление, тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наложенным платежом, а также обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.

Необходимо проверить отзывы и оставленные комментарии в группе и на странице продавца. Если несколько пользователей сети размещают лишь хвалебные отзывы и рекомендации, то стоит просмотреть страницы этих пользователей, не являются ли они «фейковыми», есть ли у них на страницах личные фотографии, большое количество друзей.

Также сотрудники полиции напоминают о мерах предосторожности при переводе денежных средств через обезличенные интернет-кошельки при осуществлении покупок: мошенники зачастую используют такие формы платежей для того, чтобы маскировать свою деятельность.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – 102.