Сотрудники полиции Керчи привлекли к ответственности нетрезвого водителя, сбившего пешехода

Женщине оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции г. Керчи почувствовали от водителя резкий запах алкоголя и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования, от которой тот отказался.

Инспекторами ДПС на водителя составлен административный протокол по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Также вынесено определение о проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль изъят и помещен на специализированную площадку.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым