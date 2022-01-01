Сотрудники полиции Крыма просят не забывать о мерах предосторожности в новогодние и рождественские праздники

В полиции Крыма отмечают: новогодние и рождественские праздники — период заметной активизации разномастных мошенников и аферистов. Потому стоит внимательно относиться и к своему поведению, и к тому, как ведут себя окружающие вас люди.

Опасайтесь карманников!

Празднование Нового года связано с приятной суетой, покупкой подарков для родных, близких и друзей, посещением магазинов и прочих людных мест. Злоумышленники знают, что в эти дни люди ходят по торговым точкам, как правило — с крупной суммой денег. Именно поэтому они стремятся выслеживать там невнимательных покупателей. В магазинах лучше не оставлять без присмотра сумки, кошельки, сотовые телефоны и прочие гаджеты.

В праздники традиционно увеличивается количество попыток краж в магазинах

Работникам торговых точек сотрудники полиции рекомендуют быть предельно бдительными: в праздники традиционно увеличивается количество попыток краж в магазинах. Это касается и продуктовых магазинов, и салонов техники, магазинов сотовой связи — в предновогодние дни количество посетителей в таких местах возрастает в несколько раз. Если продавцу требуется продемонстрировать товар, ни на минуту не оставляйте витрины, где выставлены телефоны и иная техника, открытыми и без присмотра. Выручку необходимо хранить в хорошо запираемых сейфах или металлических шкафах. Не оставляйте без присмотра торговый зал. Старайтесь, чтобы все посетители были в поле вашего зрения.

Как обезопасить жилье?

Рождественские каникулы – раздолье для квартирных воров, промышляющих «обчисткой» чужих квартир, которые хозяева зачастую оставляют на период многодневных поездок. Для того, чтобы избежать неприятностей, гражданам стоит принять определенные меры предосторожности для сохранности своего имущества. Можно попросить хороших знакомых или родственников забирать почту, иногда заходить в квартиру и включать свет. Договоритесь, чтобы они вызвали полицию, если услышат подозрительный шум, доносящийся из квартиры в ваше отсутствие. Не исключено, что благодаря такой бдительности удастся предотвратить квартирную кражу. Эти простые меры при отсутствии охранной сигнализации могут уберечь дом от преступных посягательств. И все-таки, по мнению правоохранителей, самым надежным средством сохранности имущества в жилище является установка сигнализации.

В саму новогоднюю ночь, выходя на улицу даже на короткую прогулку или отправляясь поздравлять соседей, не забывайте закрывать дверь квартиры на ключ. Результатом подобной забывчивости, становится, как правило, исчезновение личных вещей и денег.

Советы по безопасности автовладельцам

Стоит быть осмотрительными и автовладельцам: укладывая покупки в багажник автомобиля, не оставляйте барсетки и сумки в салоне без присмотра.

В это время на улицах резко возрастает количество автотранспорта, создаются автомобильные пробки и заторы, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по Республике Крым обращается к участникам дорожного движения с просьбой при управлении транспортным средством быть предельно внимательным на улицах и дорогах, соблюдать максимум осторожности, выбирать безопасную скорость движения исходя из конкретных дорожных условий. Кроме того, сотрудники дорожной полиции во избежание неприятностей очень рекомендуют осуществлять парковку автотранспорта только в разрешенных местах. А чтобы после праздников не остаться без водительского удостоверения в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, при необходимости лучше воспользоваться услугами такси.

Мошенники активизируются

Не исключено, что в новогодние праздники в дома и квартиры крымчан под видом работников социальных служб, служб экстренного реагирования и даже сказочных героев – Дедов Морозов – могут попытаться проникнуть мошенники. Если социальные работники представители других служб пришли к вам без вызова, ни в коем случае не открывайте им дверь! Не верьте, если визитеры сообщают, что на вас или ваших близких наведена порча и для ее снятия необходимо произвести какие-либо манипуляции с деньгами. Не верьте и мошенникам, которые сообщают, что ваши родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, в полицию и т.д., и для их «вызволения» требуется внести деньги.

За последнее время в Республике Крым было зарегистрировано немало случаев обмана граждан с помощью банковских карт. Помните, сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с сообщением, что их карта заблокирована. Проверить ее работоспособность можно в любом банкомате или отделении вашего банка.

Поведение на улицах и в общественных местах

Чаще всего жертвой уличных преступлений становится пьяный человек. Он не может дать отпор грабителю — преступники это хорошо понимают, и выслеживают именно подвыпивших или сильно пьяных граждан. Среди уличных преступлений, как правило, лидируют кражи и грабежи. Чаще всего на улицах у людей отнимают сумки, а также выхватывают сотовые телефоны. Отправляясь куда-либо, обязательно сообщайте родственникам или друзьям, куда и с кем вы уходите и когда планируете вернуться.

С целью предотвращения случаев переохлаждения и травмирования граждан сотрудники органов внутренних дел настоятельно рекомендуют в период праздников воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также не появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

Каждый должен понимать: в случаях, если гражданин, находящийся в состоянии опьянения, станет нарушать общественный порядок, полицейские доставят его в территориальный отдел полиции для составления административного протокола. Если же человек будет находиться в состоянии сильного опьянения, которое может угрожать его здоровью и жизни, сотрудники МВД доставят его в медицинское учреждение.

Не проходите мимо, если обнаружите на улице спящего пьяного человека. Сообщите об этом по Единому номеру «102»! Сотрудники наружного наряда полиции прибудут по указанному адресу, окажут первую помощь, вызовут бригаду «скорой помощи».

Кроме того, каждый их родителей должен помнить: нельзя оставлять малолетних детей без присмотра. Отпуская гулять подростков, проверьте, чтобы сотовый телефон ребенка был в рабочем состоянии. Мамы и папы должны провести с ними разъяснительные беседы и знать, куда направляются их дети, с кем идут и в какое время вернутся домой.

С пиротехникой не шутят

Также сотрудники полиции совместно с МЧС особое внимание уделяют пиротехническим изделиям — их качеству, условиям хранения и реализации. По всей территории Республики Крым проводятся совместные рейды по проверке соблюдения продажи данных изделий и наличия сертификатов на них.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями. Помните, что зажигать петарды и фейерверки можно только на большой открытой площадке, свободной от деревьев и построек. В радиусе 30 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также легковоспламеняющихся материалов. Ни в коем случае нельзя пускать фейерверки и петарды при сильном порывистом ветре, в закрытых помещениях, на детских утренниках и школьных мероприятиях. Бывали случаи, когда из-за неправильной эксплуатации пиротехнических изделий людям отрывало пальцы, «ракетницы» залетали в квартиры на балконы. Ни при каких условиях не давайте петарды и фейерверки детям. Стоит помнить и о том, что применять их можно только до 22 часов. В противном случае нарушители в соответствии с законодательством будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима тишины.

Полиция обеспечивает безопасность граждан во все праздничные дни

Сотрудниками органов внутренних дел на территории Республики Крым проводится весь комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период новогодних праздников.

Руководящий состав органов внутренних дел на период праздников будет переведен на круглосуточное дежурство, созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. Предусмотрено выставление нарядов полиции в общественных местах, с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, представителей казачества и иных общественных организаций правоохранительной направленности. Будет произведено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов полиции. Усилены наряды на постах ДПС, на постоянной основе осуществляется проверка транспортных средств. Организовано несение службы дополнительных полицейских нарядов по охране особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Празднование Рождества Христова также будет проходить под контролем и сопровождением стражей порядка.

Обращаем внимание граждан на необходимость строгого соблюдения введенных в регионе противоэпидемических мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Об оставленных бесхозных и подозрительных предметах, о появлении в общественных местах подозрительных лиц, и обо всем, что вызывает беспокойство, вы можете круглосуточно сообщать в Дежурную часть МВД по Республике Крым и в территориальные отделы полиции по Единому номеру «102».

Источник: пресс-служба МВД по Республике Крым