Сотрудники полиции Севастополя провели профилактическую лекцию для иностранных студентов СевГУ

Превентивное мероприятие прошло в рамках городской межведомственной профилактической акции «Севастополь без наркотиков – 2026».
Перед присутствующими выступили сотрудники Управлений наркоконтроля и Госавтоинспекции, отдела по борьбе с киберпреступностью, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю, а также представители наркологического отделения «Севастопольской городской психиатрической больницы» и Департамента общественной безопасности города Севастополя.
Старший оперуполномоченный УНК рассказала студентам, как злоумышленники вербуют в наркобизнес. Она разъяснила, что зачастую для этих целей преступники используют мессенджеры и социальные сети, в которых молодым людям обещают «легкий и быстрый заработок», маскируя нелегальную деятельность под безобидную подработку. Также сотрудник полиции акцентировала внимание на правовой ответственности, напомнив, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за хранение, сбыт и употребление наркотических средств и психотропных веществ.
В свою очередь, сотрудник ОБК на встрече с молодыми людьми рассказала о самых распространенных уловках киберпреступников, объяснила, как не стать курьером или дроппером дистанционных мошенников, которые втягивают людей в преступные схемы, связанные с оформлением и передачей банковских карт третьим лицам, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Кроме того, начальник отделения Центра по противодействию экстремизму поговорил с учащимися о понятиях «терроризм» и «экстремизм». Он отметил, что молодежь часто становится объектом внимания преступников, которые через интернет пытаются навязывать радикальные идеи, вербуя новых сторонников. Сотрудник полиции призвал присутствующих не доверять незнакомым людям, которые предлагают сомнительные идеи или склоняют к противоправным действиям.
Старший инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции УМВД майор полиции Юлия Абросимова разъяснила учащимся, что пренебрежение правилами дорожного движения часто приводит к трагическим последствиям. При этом особое внимание было уделено вопросу безопасного управления СИМ и мототранспортом.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
С тегами: УМВД России в Севастополе
С тегами: УМВД России в Севастополе