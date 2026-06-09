Сотрудники полиции Севастополя провели профилактическую лекцию для иностранных студентов СевГУ

Превентивное мероприятие прошло в рамках городской межведомственной профилактической акции «Севастополь без наркотиков – 2026».

Перед присутствующими выступили сотрудники Управлений наркоконтроля и Госавтоинспекции, отдела по борьбе с киберпреступностью, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю, а также представители наркологического отделения «Севастопольской городской психиатрической больницы» и Департамента общественной безопасности города Севастополя.

Старший оперуполномоченный УНК рассказала студентам, как злоумышленники вербуют в наркобизнес. Она разъяснила, что зачастую для этих целей преступники используют мессенджеры и социальные сети, в которых молодым людям обещают «легкий и быстрый заработок», маскируя нелегальную деятельность под безобидную подработку. Также сотрудник полиции акцентировала внимание на правовой ответственности, напомнив, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за хранение, сбыт и употребление наркотических средств и психотропных веществ.

В свою очередь, сотрудник ОБК на встрече с молодыми людьми рассказала о самых распространенных уловках киберпреступников, объяснила, как не стать курьером или дроппером дистанционных мошенников, которые втягивают людей в преступные схемы, связанные с оформлением и передачей банковских карт третьим лицам, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.