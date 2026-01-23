Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сотрудники севастопольской Спасательной службы награждены за ликвидацию последствий разлива мазута
Новости Республики
Сотрудники севастопольской Спасательной службы награждены за ликвидацию последствий разлива мазута
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Сотрудники севастопольской Спасательной службы награждены за ликвидацию последствий разлива мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 23.01.2026

24 сотрудника поисково-спасательного подразделения «Север» Спасательной службы Севастополя удостоены медалей Российского союза спасателей  «За участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе». Награды присуждены по итогам их профессиональной и самоотверженной работы по очистке побережья Севастополя от последствий разлива мазута, вызванного аварией в Керченском проливе.

Медали и благодарственные письма департамента общественной безопасности вручил лично начальник поисково-спасательного отряда Спасслужбы города Виктор Тарасов. Он отметил высокий уровень подготовки, оперативность и ответственность спасателей, которые в сложнейших условиях обеспечили эффективную ликвидацию экологической угрозы и защитили прибрежные зоны города.

Узнайте больше:  23 января - Григорий-Летоуказатель. Время готовиться к весне

Особое внимание уделили начальнику поисково-спасательного подразделения «Север» Олегу Комарову — заслуженному спасателю Севастополя и спасателю международного класса, который в этот день отметил свой день рождения. За более чем 20 лет службы он принял участие в свыше 1500 спасательных операциях, спас более 100 жизней и стал наставником для нескольких поколений спасателей. Именно под его руководством сотрудники поисково-спасательного подразделения «Север» продемонстрировали образцовое взаимодействие и профессионализм в ходе работ по очистке береговой линии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.