Сотрудники севастопольской Спасательной службы награждены за ликвидацию последствий разлива мазута

24 сотрудника поисково-спасательного подразделения «Север» Спасательной службы Севастополя удостоены медалей Российского союза спасателей «За участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе». Награды присуждены по итогам их профессиональной и самоотверженной работы по очистке побережья Севастополя от последствий разлива мазута, вызванного аварией в Керченском проливе.

Медали и благодарственные письма департамента общественной безопасности вручил лично начальник поисково-спасательного отряда Спасслужбы города Виктор Тарасов. Он отметил высокий уровень подготовки, оперативность и ответственность спасателей, которые в сложнейших условиях обеспечили эффективную ликвидацию экологической угрозы и защитили прибрежные зоны города.

Особое внимание уделили начальнику поисково-спасательного подразделения «Север» Олегу Комарову — заслуженному спасателю Севастополя и спасателю международного класса, который в этот день отметил свой день рождения. За более чем 20 лет службы он принял участие в свыше 1500 спасательных операциях, спас более 100 жизней и стал наставником для нескольких поколений спасателей. Именно под его руководством сотрудники поисково-спасательного подразделения «Север» продемонстрировали образцовое взаимодействие и профессионализм в ходе работ по очистке береговой линии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя