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Сотрудники сферы культуры продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:09 27.02.2024

Сотрудники министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры постоянно проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для наших военнослужащих.

Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Крымчане, проявляющие неравнодушие, любовь к Родине и заботу о защитниках Отечества, выразили инициативу и добровольно занимаются закупкой и комплектованием необходимого для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Приобретены элементы питания, фонари аккумуляторные, тепловые пушки, болгарки (УШМ) и диски обрезные, электродрели, бензопилы, наборы инструментов автомобилистов, биты для шуруповертов, ведра металлические, лопаты совковые и штыковые, топоры, молотки, газовые портативные баллоны.

Также переданы носки, куртки утепленные (бушлаты), балаклавы, плащ-накидка (дождевик), комплекты термобелья, перчатки утепленные и тактические, коврики-карематы, сапоги резиновые и ЭВА, пончо, медикаменты, очки тактические общевойсковые, — сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

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Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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