Сотрудники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого для российских военнослужащих

Сотрудники министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры постоянно проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для наших военнослужащих.

Крымчане, проявляющие неравнодушие, любовь к Родине и заботу о защитниках Отечества, выразили инициативу и добровольно занимаются закупкой и комплектованием необходимого для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Приобретены элементы питания, фонари аккумуляторные, тепловые пушки, болгарки (УШМ) и диски обрезные, электродрели, бензопилы, наборы инструментов автомобилистов, биты для шуруповертов, ведра металлические, лопаты совковые и штыковые, топоры, молотки, газовые портативные баллоны. Также переданы носки, куртки утепленные (бушлаты), балаклавы, плащ-накидка (дождевик), комплекты термобелья, перчатки утепленные и тактические, коврики-карематы, сапоги резиновые и ЭВА, пончо, медикаменты, очки тактические общевойсковые, — сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.